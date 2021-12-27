Никогда на это не пойдем, – Арестович

Россия хочет, чтобы через КПВВ пропускали жителей оккупированных территорий, которые будут иметь справку о вакцинации "Спутником V". Об этом в эфире телеканала заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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Арестович напомнил, что 22 декабря на последнем в этом году заседании ТКГ не удалось достичь договоренностей по открытию всех КПВВ. В то же время украинские КПВВ открыты с 10 ноября 2020 года, но пункты закрыты со стороны оккупантов.

Наши КПВВ уже более года открыты. Осталось лишь пропустить граждан с той стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость нами признать вакцину "Спутник V" в документах, признать документы с печатями так называемых "ДНР" и "ЛНР". Сделать все то, на что мы никогда не пойдем,

– подчеркнул политик.

Он добавил, что возможные результаты переговоров об открытии КПВВ сводятся к субъективизации так называемых "республик" боевиков.

Россия в очередной раз пытается сделать из себя посредника

Такими действиями боевики должны вывести Россию за пределы конфликта. В частности, сделать вид, что Кремль – посредник, а в Украине – внутренний гражданский конфликт. В то же время Арестович отметил, что основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта. Ведь это признает весь цивилизованный мир.

"Невыполнение соглашений начинается с того, что они не признают себя стороной конфликта", – пояснил спикер Украины в ТКГ.

Обратите внимание! На последнем заседании ТКГ в 2021 году стороны договорились о возобновлении "тишины" на Донбассе. 22 декабря боевики впервые за долгое время не открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Однако уже на следующий день враг возобновил обстрелы. С тех пор оккупанты ранили 2 украинских воинов.