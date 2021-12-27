Ніколи на це не підемо, – Арестович

Росія хоче, щоб через КПВВ пропускали мешканців окупованих територій, які будуть мати довідку про вакцинацію "Супутником V". Про це в ефірі телеканалу заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

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Арестович нагадав, що 22 грудня на останньому цьогорічному засіданні ТКГ не вдалося досягти домовленостей щодо відкриття всіх КПВВ. Водночас українські КПВВ відкриті з 10 листопада 2020 року, але пункти закриті з боку окупантів.

Наші КПВВ уже понад рік відкриті. Залишилося лише пропустити громадян із того боку. Але вони й тут зачепилися за необхідність нами визнати вакцину "Супутник V" у документах, визнати документи з печатками так званих "ДНР" та "ЛНР". Зробити все те, на що ми ніколи не підемо,

– наголосив політик.

Він додав, що можливі результати переговорів про відкриття КПВВ зводяться до суб'єктивізації так званих "республік" бойовиків.

Росія вкотре намагається вдати з себе посередника

Такими діями бойовики мають вивести Росію за межі конфлікту. Зокрема, вдати, що Кремль – посередник, а в Україні – внутрішній громадянський конфлікт. Водночас Арестович зазначив, що основою мирного врегулювання є визнання Росією свого статусу як сторони конфлікту. Адже це визнає весь цивілізований світ.

"Невиконання угод починається з того, що вони не визнають себе стороною конфлікту", – пояснив речник України у ТКГ.

Зверніть увагу! На останньому засіданні ТКГ у 2021 році сторони домовилися про відновлення "тиші" на Донбасі. 22 грудня бойовики вперше за довгий час не відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Однак вже наступного дня ворог відновив обстріли. З того часу окупанти поранили 2 українських воїнів.

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