У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, що за рішенням командувача операції Об'єднаних сил, усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування з окупованими територіями на Сході України.

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Окупанти блокують рух через КПВВ

Російські окупанти продовжують повністю блокувати рух на 5 із 7 дорожніх коридорів.

КПВВ "Станиця Луганська"

Щоденно пропуск через лінію розмежування здійснюють тільки в Станиці Луганській. За тиждень інтенсивність перетину лінії розмежування зменшилась на 9%. Через цей дорожній коридор

на тимчасово окуповану територію України пройшли 6 553 людини,

на контрольовану територію – 5 512.

Дорожній коридор "Новотроїцьке"

Через КПВВ "Новотроїцьке" окупанти пропускають лише окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п'ятницю. За останній тиждень лінію розмежування в контрольному пункті перетнули

424 людини та 84 автівки до тимчасово окупованої частини Донеччини,

292 людини та 72 машини – на підконтрольну українській владі територію.

КПВВ "Щастя"

Через цей пункт проїхали 3 вантажівки з гуманітарним вантажем від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для населення тимчасово окупованої території доставили

будівельні матеріали,

товари медичного призначення,

комп'ютерну техніку.

Загальна вага допомоги становила понад 28 тонн.

Нагадуємо, що постановою уряду 29 грудня 2021 року скасували вимогу щодо самоізоляції для людей, які виїжджають з тимчасово окупованої території через КПВВ.

Росія готова розблокувати КПВВ за однієї умови

Нещодавно в Росії назвали нову умову відкриття КПВВ на Донбасі. Тепер окупанти хочуть, щоб Україна визнала їхню несертифіковану вакцину "Супутник V".

Однак українська сторона не йтиме на провокації бойовиків.

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