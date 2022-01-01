В інтерв'ю нова очільниця Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій заявила, що Україна не визнає і не визнаватиме російські паспорти.

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Водночас Ірина Верещук зазначила, що люди, яким Росія нав'язала свої паспорти, не каратимуть.

Чи будуть люди нести відповідальність, які, ймовірно, отримали такий паспорт, написавши заяву? Ні, вони не будуть нести відповідальність. Відповідальність буде нести Росія: вона порушує міжнародне право, вона порушує законодавство України,

– сказала вона.

Міністерка додала, що сприймає людей як заручників: вони там змушені жити й не мають можливості виїхати. Вона додала, що у ситуації, що склалася на Донбасі, найбільше страждають саме люди. Лінія, яка розділяє населені пункти, розділяє сім'ї.

"І тут Україна, і там Україна, але, на жаль, зараз вони розділені лінією, яка розділяє і сім'ї. Тому всі, хто хочуть повернутись, повинні мати таку можливість. Усі, хто хочуть, щоб їх діти навчалися в українських ВНЗ, а потім працювали в Україні, вони мають мати таку можливість", – додала Ірина Верещук.

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Зауважимо, що нещодавно очільник Кремля Володимир Путін вніс у Державну думу законопроєкт щодо спрощення набуття російського громадянства. Документ передбачає скорочення вимог для понад 20 категорій громадян.

Російська паспортизація жителів окупованих територій

Росія активно проводить паспортизацію окупованих територій України – мовиться про Крим та частину Донбасу. Російські паспорти роздавали прискореними темпами перед виборами Державної думи восени 2021 року, щоб жителі окупованих територій могли віддавати свій голос за російський законодавчий орган.

У СБУ кажуть, що при цьому окупанти допускались значних порушень. У документах не була сказана прописка, а також вони не давали права на отримання соціальних пільг.

Правозахисники запевняли, що Росія намагається збільшити кількість своїх "громадян" на Донбасі до 1 мільйона до кінця 2021 року.

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