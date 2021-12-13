Негативних наслідків для мешканців ОРДЛО не буде

Громадяни тимчасово окупованих Криму та Донбасу погодилися на російські паспорти через загрозу для свого життя. Про це заявив представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський.

До теми У "виборах" до Держдуми Росії взяли участь 380 тисяч жителів окупованого Донбасу, – Денісова

Ці дії (Росії – 24 канал) порушують міжнародні стандарти у галузі прав людини, Загальну декларацію прав людини, Конвенцію про захист прав людини та основних свобод. Тобто в цьому випадку російські паспорти є нікчемними й тому вони особливих юридичних наслідків за собою не тягнуть,

– пояснив Веніславський.

Якщо після повернення під юрисдикцію України окупованих територій громадяни заявлять, що їх змусили прийняти російське громадянство, то жодних негативних наслідків не матимуть.

Веніславський нагадав, що в законопроєкті щодо множинного громадянства чітко сказано, що не може бути подвійного громадянства з країною-окупантом, країною-агресором.

"Тобто не може мати громадянин України одночасно громадянство Росі", – сказав політик.

Законопроєкт про множинне громадянство: що відомо

Під час поїздки в США президент Володимир Зеленський зустрівся з українською діаспорою і запевнив, що в Україні дозволять подвійне громадянство.

Виступаючи у Верховній Раді 1 грудня, глава держави анонсував відповідний законопроєкт. Вже наступного дня він вніс його до парламенту.

Згідно з документом, у правових відносинах на території України особи з множинним громадянством залишаюся виключно громадянами нашої країни.

Однак подвійне громадянство не поширюється на людей з країн міграційного ризику або держав-агресорок.

Це може вас зацікавити – Зеленський вносить у Раду законопроєкт про множинне громадянство: дивіться відео