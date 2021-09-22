Зеленський сказав, що цю ідею обов'язково реалізують, зокрема для українців Америки. Однак президент сказав про певні нюанси.

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Ми обов'язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки...не все просто. Це не можна всім зробити, оскільки деякі українці живуть у тих країнах, які, м’яко кажучи, нам не друзі,

– наголосив політик.

Зеленський похизувався дорогами

Президент вважає, що треба відновити історію, справедливість, повагу до багатовікової, багатонаціональної і багатокольорової держави. Це вимірюється конкретними речами. Наприклад, на думку Зеленського, будівництвом доріг.

"У нас зараз дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку. Ми маємо "вилизати" нашу державу, щоб були бруківка, дороги, мости, – це і є повага до історії нашої країни", – переконаний президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що пріоритетом його роботи є повернення в Україну миру. Він зауважив, що для цього потрібен тиск міжнародної спільноти. Зеленський закликав українців за кордоном зробити для цього все можливе.

Президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей зазначив, що українська об'єднана громада докладає всіх зусиль.

Подвійне громадянство в Україні: що відомо