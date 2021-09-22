Говорили про Крим, ймовірну допомогу Туреччини у визволенні затриманих окупантами активістів тощо. Розмова відбулася у постійному представництві Туреччини в ООН.

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Зеленський зустрівся з Ердоганом: про що говорили

У Нью-Йорку тривають заходи, пов'язані з 76 сесією Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. 21 вересня присутній там Президент України Володимир Зеленський мав розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Зустріч глав держав відбулася у постійному представництві Анкари в ООН. Речник Зеленського Сергій Никифоров повідомив журналістам, що сторони обговорили:

Гуманітарну ситуацію в окупованому Криму.

Ймовірну допомогу Туреччини для звільнення утримуваних росіянами кримських татар.

Економічну співпрацю, зокрема – підписання угоди про зону вільної торгівлі.

Постачання до України скрапленого газу з Близького Сходу за сприяння Туреччини.

Військове співробітництво, зокрема – у військово-морській сфері.

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