Про те, що глава держави вже у Нью-Йорку, у Зеленського повідомили о 23:34 за київським часом. Зазначимо, що у різниця у часі між містами становить 7 годин.

Цікаво Штайнмайєр відвідає Україну на запрошення Зеленського

Зеленський вшанував пам'ять Джона Скали

За інформацією Укрінформу, президент Зеленський розпочав свій візит, вшанувавши пам'ять загиблих під час теракту 11 вересня 2001 року. Він відвідав меморіальний комплекс, розташований на місці зруйнованих веж-близнюків, й поклав квіти до таблички з іменем Джона (Івана) Скали – п оліцейського українського походження. Коли 20 років тому 31-річного парамедика й офіцера портової поліції та його колег повідомили про теракти, той добровільно зголосився рятувати людей. У палаючій будівлі він залишався до останнього.



Зеленський відвідав меморіал "11 вересня" / Фото Укрінформу



Президент вшанував пам'ять поліцейського українського походження / Фото Укрінформу

Чому президент України знову приїхав до США

Як зазначили в Офісі Президента, у Нью-Йорку глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. За попередньою інформацією, це станеться у другій половині дня 22 вересня.

Зеленський проведе у США низку зустрічей – з лідерами інших держав, представниками міжнародних організацій, представниками бізнесу, інвесторами, а також з українською діаспорою.

На початку вересня Зеленський зустрівся з Баденом

Український президент на початку осені відвідав США з офіційним візитом. 1 вересня він зустрівся з американським президентом Джо Байденом. На порядку денному були безпекові та енергетичні питання й оновлення стратегічного партнерства. Байден наголосив, що США непохитно підтримують членство України у НАТО. До того ж, пообіцяв надати Україні військову допомогу й виділити 60 мільйонів доларів через агресію Росії. Окрім цього, політики уклали оборонну й космічну угоду.