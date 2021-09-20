В Україну Штайнмаєр прибуде зі своєю дружиною Ельке Бюденбендер. Детальну програму візиту обіцяють опублікувати згодом.
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Наразі відомо, що Штайнмаєр візьме участь у пам'ятному заході з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру. Окрім того, федеральний президент Німеччини матиме зустрічі з чиновниками.
Зустрічі Зеленського та Штайнмаєра
Зеленський запросив Штайнмаєра відвідати Україну ще у 2019 році. Тоді політики зустрілися у межах робочого візиту до Японії. Пріоритетами їхньої розмови була війна на Донбасі та нормандський формат.
Також Зеленський і Штайнмаєр зустрічалися вже у 2021 році. Це відбулося під час візиту українського лідера до Берліна. Розмова відбулася у форматі тет-а-тет у палаці Бельвю. Деталей не розкривали. Однак згодом повідомили, що політики обговорили питання двосторонніх відносин та міжнародні питання, які становлять взаємний інтерес.
Формула Штайнмаєра: головне
- Відповідно до формули Штайнмаєра, Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування на території тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
- Документ набуде чинності у день місцевих виборів на окупованих територіях. Водночас вибори можуть відбутися лише за умови, що Росія виведе свої війська з території України.