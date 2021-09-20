В Украину Штайнмайер прибудет со своей женой Эльке Бюденбендер. Подробную программу визита обещают опубликовать позже.

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Сейчас известно, что Штайнмайер примет участие в памятном мероприятии по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру. Кроме того, у федерального президента Германии будут встречи с чиновниками.

Встречи Зеленского и Штайнмайера

Зеленский пригласил Штайнмайера посетить Украину еще в 2019 году. Тогда политики встретились в рамках рабочего визита в Японию. Приоритетами их разговора была война на Донбассе и нормандский формат.

Также Зеленский и Штайнмайер встречались уже в 2021 году. Это произошло во время визита украинского лидера в Берлин. Разговор состоялся в формате тет-а-тет во дворце Бельвю. Деталей не раскрывали. Однако позже сообщили, что политики обсудили вопросы двусторонних отношений и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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