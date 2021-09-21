На відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН виступив зокрема й Президент США Джо Байден. В ОП пояснили, що 76 сесія Генасамблеї ООН присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу та збереженню довкілля.

До теми Маємо вимагати дій, – Зеленський пояснив, чого чекає від Генасамблеї ООН

Зеленський взяв участь у відкритті 76 сесії Генасамблеї ООН

На відкритті сесії виступили генсекретар ООН Антоніу Гутерріш, президент 76-ї сесії Генасамблеї ООН Абдулла Шахід, Президент Бразилії Жаїр Болсонару, Президент США Джозеф Байден.

Виступ глави української держави на загальних дебатах Генасамблеї ООН відбудеться 22 вересня,

– заявили в ОП.

Під час виступу президент планує підняти питання щодо протидії агресії Росії та звільненню окупованих територій України, залучення ООН до вирішення гуманітарних проблем населення постраждалих від російської агресії територій, протидію пандемії COVID-19.

Зеленський провів переговори з главою Єврокомісії

Володимир Зеленський вже зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн.

Він подякував їй за підтримку України та її територіальної цілісності. Ба більше, Президент України:

відзначив важливість формату Кримської платформи;

подякував главі Єврокомісії за її присутність на саміті;

нагадав про минулий саміт перших леді та джентльменів та запросив Урсулу фон дер Ляєн приєднатися до формату особисто.

поінформував Урсулу фон дер Ляєн про погіршення ситуації в Криму, зокрема з огляду на чергову хвилю незаконних політично мотивованих арештів.

порушив питання про надання сприяння у звільненні майже 450 українців , яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Зеленський і президентка Єврокомісії скоординували позиції в контексті підготовки до 23-го Саміту Україна – ЄС, запланованого 12 жовтня у Києві.

запланованого 12 жовтня у Києві. також Зеленський подякував співрозмовниці за нещодавнє рішення Європейської комісії щодо виділення другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 600 мільйонів євро.

особливу увагу під час зустрічі приділили питанням енергетичної безпеки у Європі. Говорили про проєкт "Північний потік-2". Президент зазначив, що Україна готова до проведення найближчим часом офіційних консультацій щодо нього, а також інших питань, пов’язаних з монополізацією Росією газового ринку Європи.



Зеленський зустрівся з главою Єврокомісії / Фото твітер Володимира Зеленського

Обговорили підготовку до саміту Україна – Євросоюз 12 жовтня. Наголосив на важливості стратегічного діалогу щодо енергетичної безпеки,

– написав президент у твітері.

Зеленський зустрівся з главою Єврокомісії: дивіться відео

До речі, у Володимира Зеленського запевняли, що у Нью-Йорку президент обговорить з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем збільшення участі ООН у підтримці територіальної цілісності України та Кримської платформи зокрема. Також щодо звільнення ув'язнених Росією кримських татар.

Коротко про візит Володимира Зеленського у США