А саме – з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем та новообраним главою Генасамблеї ООН Абдулою Шахідом.

До теми Маємо вимагати дій, – Зеленський пояснив, чого чекає від Генасамблеї ООН

Про що говорили Зеленський із Гутеррешем та Шахідом

У розмові із високопосадовцями ООН Антоніу Гутеррешем та Абдулою Шахідом президент України порушив питання Кримської платформи. Зокрема, її підтримки з боку ООН як найвпливовішої міжнародної організації.

Речник Зеленського Никифоров зауважив, що "Кримська платформа заснована на резолюціях ООН та міжнародному праві", а проте на її першому саміті представники НАТО та ЄС були, а ООН – ні.

Зверніть увагу: Росія виступала проти включення у порядок денний Генасамблеї питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Та Генасамблея більшістю голосів погодилася розглянути його на черговій сесії.

Окрім політичного, Зеленський з Гутеррешем та Шахідом говорив і про "прагматичне":

ООН є одним з найбільших споживачів товарів і послуг у світі (на 20 мільярдів доларів щороку). Частка України – всього 200 мільйонів, але ж вона може бути значно більшою.

Україна готова запропонувати, наприклад, транспортні чи ІТ-послуги, участь у програмах ООН із постачання продовольства тощо.

Коротко про вересневий візит Зеленського у США

Володимир Зеленський 20 вересня прибув з робочим візитом до США для участі у 76 сесії Генасамблеї ООН. 21 вересня він узяв участь у відкритті сесії, виступ на загальних дебатах глави держави заплановано на 22 вересня.

Та вже 21 числа Зеленський встиг поспілкуватися з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а згодом мав би зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вже їздив до США – на межі серпня та вересня 2021. Власне, 1 числа він мав тривалу особисту розмову з президентом США Джо Байденом.