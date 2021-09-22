А саме – з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем та новообраним главою Генасамблеї ООН Абдулою Шахідом.
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Про що говорили Зеленський із Гутеррешем та Шахідом
У розмові із високопосадовцями ООН Антоніу Гутеррешем та Абдулою Шахідом президент України порушив питання Кримської платформи. Зокрема, її підтримки з боку ООН як найвпливовішої міжнародної організації.
Речник Зеленського Никифоров зауважив, що "Кримська платформа заснована на резолюціях ООН та міжнародному праві", а проте на її першому саміті представники НАТО та ЄС були, а ООН – ні.
Окрім політичного, Зеленський з Гутеррешем та Шахідом говорив і про "прагматичне":
- ООН є одним з найбільших споживачів товарів і послуг у світі (на 20 мільярдів доларів щороку). Частка України – всього 200 мільйонів, але ж вона може бути значно більшою.
- Україна готова запропонувати, наприклад, транспортні чи ІТ-послуги, участь у програмах ООН із постачання продовольства тощо.
Коротко про вересневий візит Зеленського у США
- Володимир Зеленський 20 вересня прибув з робочим візитом до США для участі у 76 сесії Генасамблеї ООН. 21 вересня він узяв участь у відкритті сесії, виступ на загальних дебатах глави держави заплановано на 22 вересня.
- Та вже 21 числа Зеленський встиг поспілкуватися з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а згодом мав би зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Нагадаємо, Володимир Зеленський вже їздив до США – на межі серпня та вересня 2021. Власне, 1 числа він мав тривалу особисту розмову з президентом США Джо Байденом.