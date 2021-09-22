Говорили о Крыме, вероятной помощи Турции в освобождении задержанных оккупантами активистов и тому подобном. Разговор состоялся в постоянном представительстве Турции в ООН.

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Зеленский встретился с Эрдоганом: о чем говорили

В Нью-Йорке продолжаются мероприятия, связанные с 76 сессией Генассамблеи ООН. 21 сентября присутствующий там Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Встреча глав государств состоялась в постоянном представительстве Анкары в ООН. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил журналистам, что стороны обсудили:

Гуманитарную ситуацию в оккупированном Крыму.

Вероятную помощь Турции для освобождения удерживаемых россиянами крымских татар.

Экономическое сотрудничество, в частности – подписание соглашения о зоне свободной торговли.

Поставку в Украину сжиженного газа с Ближнего Востока при содействии Турции.

Военное сотрудничество, в частности – в военно-морской сфере.

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