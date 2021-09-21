На эту тему высказался Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН. 20 сентября он выступил на конференции по климату.

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Гутерриш обратил внимание на то, что сейчас мир не достигает нескольких крайне важных целей в борьбе с изменением климата. В ООН этим очень обеспокоены.

Мир движется к катастрофе – может произойти потепление на 2,7 градуса вместо 1,5, как все ранее договорились ограничить,

– заметил он.

Как предотвратить критические изменения

Как пояснил генсек ООН, ученые предупредили, что любое потепление выше чем на 1,5 градуса станет катастрофой. Чтобы не допустить этого, нужно к 2030 году сократить выбросы на 45%. Только так удастся достичь углеродной нейтральности к 2050-м годам. Больше всего выбросов, по словам Гутерриша, приходится на страны G-20. Речь идет о почти 80%. В ООН призывают постепенно прекращать использование угольных электростанций, ведь они загрязняют окружающую среду.

Обратите внимание! Лето-2021 в Европе стало самым жарким за историю наблюдений. Температуры в Средиземноморье побили рекорды со значительным отрывом.

Мир уже испытывает последствия изменения климата

Ранее ученые рассказали, что количество стихийных бедствий в мире за последние 50 лет выросло аж в 5 раз. Такие данные обнародовали во Всемирной метеорологической организации. Причина этому – изменение климата, ведь глобальная температура воздуха повысилась. В то же время стоит отметить, что катаклизмы уносят жизни меньшего количества людей, чем раньше. Это, вероятно, результат улучшений системы предупреждения.