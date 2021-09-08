Об этом рассказали в Службе изменения климата ЕС. Ученые отметили, что ситуация характерна для всего Северного полушария.

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Рекорды предыдущих жарких лет были побиты

Европа за последние месяцы страдала от многочисленных неблагоприятных погодных явлений. Речь идет о рекордных осадках, которые вызвали смертельные наводнения в Бельгии и Германии, а также жару, результатом которой стали пожары на юге.

Средняя температура летом была на 0,1 градуса выше, чем в предыдущие жаркие годы – 2010 и 2018 года. Однако аж на 1 градус больше, чем в целом в 1991 – 2020 годах.

На Сицилии зафиксировали самую высокую температуру в Европе

Италия зафиксировала температуру +48,8 градуса 11 августа на Сицилии. Если будет подтверждено Всемирной метеорологической организацией, то это – самый жаркий день в Европе.

11 августа на Сицилии. Если будет подтверждено Всемирной метеорологической организацией, то это – самый жаркий день в Европе. До этого самой высокой температурой было +48 градусов в Афинах в 1977 году.

Потепление задело даже Гренландию. Здесь 14 – 15 августа температура поднялась выше нуля в третий раз за последнее десятилетие, в результате выпал дождь.

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Наводнения могут быть связаны с повышением температуры

Недавний анализ World Weather Attribution показал, что наводнения также могут быть связаны с высокими температурами. Длительная жара может спровоцировать засуху, но также может увеличить количество водяного пара, содержащегося в атмосфере. Это может усилить количество осадков, а вода, выпадающая на сухую землю, может значительно труднее впитываться.

Важно! Межправительственная группа ООН по изменению климата прогнозирует, что независимо от того, насколько глобальная температура поднимется, Европа – это тот регион, который точно станет теплее. Критические пороги для людей и экосистем региона будут превышены, если температура в среднем поднимется на 2 градуса и больше.