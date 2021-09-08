Про це розповіли у Службі зміни клімату ЄС. Науковці зазначили, що ситуація характерна для всієї Північної півкулі.

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Рекорди попередніх спекотних років були побиті

Європа за останні місяці потерпала від численних несприятливих погодних явищ. Мовиться про рекордні опади, які спричинили смертельні повені у Бельгії та Німеччині, а також спеку, результатом якої стали пожежі на півдні.

Середня температура влітку була на 0,1 градуса вища, аніж в попередні найспекотніші роки – 2010 та 2018 року. Проте аж на 1 градус більша, ніж загалом у 1991 – 2020 роках.

На Сицилії зафіксували найвищу температуру у Європі

Італія зафіксувала температуру +48,8 градуса 11 серпня на Сицилії. Якщо буде підтверджено Всесвітньою метеорологічною організацією, то це – найспекотніший день у Європі.

11 серпня на Сицилії. Якщо буде підтверджено Всесвітньою метеорологічною організацією, то це – найспекотніший день у Європі. До цього найвищою температурою було +48 градусів в Афінах в 1977 році.

Потепління зачепило навіть Гренландію. Тут 14 – 15 серпня температура піднялась вище нуля втретє за останнє десятиліття, в результаті – випав дощ.

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Повені можуть бути пов'язані з підвищенням температури

Нещодавній аналіз World Weather Attribution показав, що повені також можуть бути пов'язані з високими температурами. Тривала спека може спровокувати посуху, але також може збільшити кількість водяної пари, що утримується в атмосфері. Це може посилити кількість опадів, а вода що випадає на суху землю може значно важче вбиратись.

Важливо! Міжурядова група ООН зі зміни клімату прогнозує, що незалежно від того, наскільки глобальна температура підніметься, Європа – це той регіон, який точно стане теплішим. Критичні пороги для людей та екосистем регіону будуть перевищені, якщо температура в середньому підніметься на 2 градуси і більше.