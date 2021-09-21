На цю тему висловився Антоніу Гутерріш, генеральний секретар ООН. 20 вересня він виступив на конференції з питань клімату.

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Гутерріш звернув увагу на те, що наразі світ не досягає кількох вкрай важливих цілей у боротьбі зі зміною клімату. В ООН цим дуже стурбовані.

Світ рухається до катастрофи – може відбутися потепління на 2,7 градуса замість 1,5, як всі раніше домовилися обмежити,

– зауважив він.

Як запобігти критичним змінам

Як пояснив генсек ООН, вчені попередили, що будь-яке потепління, вище ніж на 1,5 градуса, стане катастрофою. Аби не допустити цього, потрібно до 2030 року скоротити викиди на 45%. Лише так вдасться досягти вуглецевої нейтральності до 2050-х років. Найбільше викидів, за словами Гутерріша, припадає на країни G-20. Мовиться про майже 80%. В ООН закликають поступово припиняти використання вугільних електростанцій, адже вони – забруднюють навколишнє середовище.

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Світ вже відчуває наслідки зміни клімату

Раніше науковці розповіли, що кількість стихійних лих у світі за останні 50 років зросла аж у 5 разів. Такі дані оприлюднили у Всесвітній метеорологічній організації. Причина цьому – зміна клімату, адже глобальна температура повітря підвищилася. Водночас варто відзначити, що катаклізми забирають життя меншої кількості людей, ніж раніше. Це, ймовірно, результат покращень системи попередження.