Про можливу зміну клімату в Україні в ефірі одного із телеканалів розповів науковець, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Він наголосив, що такий сценарій можливий, якщо не вживати жодних заходів.

Читайте також Довше літо та поява кліматичних біженців: які погодні зміни очікують на Україну

Частина України може стати пустелею

За словами експерта, клімат тепер змінюється як ніколи швидко. Води в ґрунті стає дедалі менше, а вивітрювання посилюється, тому чорнозем буквально відносить.

Швидкість цього процесу така, що ми їх (ґрунти – 24 канал) реально можемо втратити за 20 років,

– наголосив Дикий.

У результаті, вважає науковець, через 30 років на території південних областей України можуть з'явитися пустелі.

Наприклад, такі, як Олешківські піски на Херсонщині. Вони утворилися саме таким, а не природним шляхом. Цьому також сприяло неправильне розорювання ґрунту.

"Ми зараз стоїмо перед загрозою і, власне, перспективою масштабування Олешківських пісків на весь південь України", – попередив Дикий.

Боротися опустелюванням потрібно негайно

Науковець також пояснив, що з проблемою опустелювання слід боротися вже зараз. Адже підняття рівня світового океану, який здатний підтопити Україну, можливе лише у далекій перспективі та не вплине на нагальну ситуацію.

Зверніть увагу! Кліматологи заявляють, що протягом наступних 50 – 100 років в Україні ставатиме лише тепліше. Літо стане сухим та спекотним та може тривати на місяць довше. Крім того, у країні можуть з'явитися кліматичні біженці.