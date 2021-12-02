Відповідний законопроєкт №6368 надійшов до парламенту 2 грудня. Його одразу ж передали на розгляд керівництву. Текст документа поки не оприлюднили.
До теми Рада голосуватиме за бюджет-2022 та "вакцинальну тисячу": онлайн-трансляція
Згідно з чинним законодавством, якщо українець добровільно набуває громадянства іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України. Проте відбувається це не автоматично, а виключно з дня видачі президентського указу щодо конкретної людини. Тож чимало українців зараз фактично мають також й інші громадянства.
Ініціатором законопроєкту є президент
Про цей законопроєкт глава держави висловився напередодні, 1 грудня, під час виступу у Верховній Раді. Він наголосив, що питання множинного громадянства є важливим для діаспори. Мовляв, ухвалення цього рішення дозволить українцям зі всього світу почуватися не людьми українського походження, а саме громадянами України.
Що казав Зеленський про множинне громадянство: дивіться відео
Що цьому передувало
- Питанням подвійного громадянства в Україні ще наприкінці лютого 2021 року зацікавилися у РНБО. Там наголосили, що владі потрібно чітко знати, чи не мають кандидати на державні посади іншого громадянства.
- У березні президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке стосувалося протидії загрозам нацбезпеці у сфері громадянства. Кабміну, ЦВК та СБУ дали 2 місяці, аби проаналізувати відповідне законодавство.
- Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що підтримує ідею подвійного громадянства для українців. Втім наголосив, що має бути один виняток – держава-агресорка Росія.