Президент заявив, що для українців, які мешкають за кордоном, є важливим питання множинного громадянства. Зокрема, у США, Канаді та Євросоюзі.

До теми Зеленський виступає з трибуни Верховної Ради: про що говорить президент

Як розповів Зеленський, вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України.

Сьогодні (1 грудня – 24 канал) я вношу відповідний законопроєкт на розгляд. Нас 65 мільйонів,

– наголосив президент.

Зверніть увагу! В Україні заборонене подвійне громадянство, однак ведуть розмови, аби його дозволити. Зокрема, таку обіцянку українській діаспорі в США дав президент Володимир Зеленський.

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