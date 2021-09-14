Про своє ставлення до подвійного громадянства глава Кабінету Міністрів розповів під час пресконференції 14 вересня.

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Шмигаль про ідею подвійного громадянства в Україні

Скажу особисту думку. Подвійне громадянство – ознака багатьох цивілізованих країн. У багатьох цивілізованих країнах подвійне громадянство – це звичайна норма,

– заявив прем'єр.

Однак він додав, що для нього неприпустимим є подвійне громадянство з країною-агресором.

Крім того, Шмигаль нагадав, що велика кількість українців проживає за кордоном. "Це мільйони або десятки мільйонів людей українського походження. Багато з них хотіли б мати паспорт українця. Чому ні", – зауважив глава уряду.

Прем'єр вважає, що громадянин Канади може прозоро та законно стати громадянином і України. "Це люди, які зможуть підтримувати Україну, брати участь у суспільному житті, залучати інвестиції, можливо, повертатися в країну", – пояснив він.

Свою позицію Шмигаль підсумував, зазначивши, що подвійне громадянство має бути в Україні, бо це лише посилить її.

Довідка. Наразі в Україні заборонене подвійне громадянство. Тобто, якщо громадянин добровільно набуває громадянство іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України. Але позбавити його може лише президент України, автоматично при отриманні паспорта іншої держави український паспорт не анульовується.

Графа про подвійне громадянство буде в декларації

Раніше Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив графу про подвійне громадянство у деклараціях. Так він увів у дію рішення Ради з нацбезпеки та оборони від 16 липня.

Таку графу вводять задля запобігання виникненню конфлікту інтересів через подвійне громадянство.