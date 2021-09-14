О своем отношении к двойному гражданству глава Кабинета Министров рассказал во время пресс-конференции 14 сентября.
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Шмыгаль об идее двойного гражданства в Украине
Скажу личное мнение. Двойное гражданство – признак многих цивилизованных стран. Во многих цивилизованных странах двойное гражданство – это обычная норма,
– заявил премьер.
Однако он добавил, что для него недопустимым является двойное гражданство со страной-агрессором.
Кроме того, Шмыгаль напомнил, что большое количество украинцев проживает за границей. "Это миллионы или десятки миллионов людей украинского происхождения. Многие из них хотели бы иметь паспорт украинца. Почему нет", – заметил глава правительства.
Премьер считает, что гражданин Канады может прозрачно и законно стать гражданином и Украины. "Это люди, которые смогут поддерживать Украину, участвовать в общественной жизни, привлекать инвестиции, возможно, возвращаться в страну", – объяснил он.
Свою позицию Шмыгаль подытожил, отметив, что двойное гражданство должно быть в Украине, потому что это только усилит ее.
Графа о двойном гражданстве будет в декларации
Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел графу о двойном гражданстве в декларациях. Так он ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 16 июля.
Такую графу вводят для предотвращения возникновения конфликта интересов из-за двойного гражданства.