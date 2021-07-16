Таке рішення ухвалили члени РНБО під час засідання 16 липня. Крім того, Олексій Данілов анонсував появу законопроєкту про подвійне громадянство, який Кабмін має розробити до вересня.

Важливо Спецслужби про це знатимуть, – Дунда про подвійне громадянство Рудик та депутатів

Секретар Ради національної безпеки та оборони пояснив, позначення у деклараціях наявності подвійного громадянства буде обов'язковим для приблизно мільйона українців. Мовиться першочергово про високопосадовців та чиновників.

Однак, за словами Данілова, держава також планує зобов'язати олігархів інформувати про подвійне громадянство. Щоправда, станеться це лише у тому випадку, якщо Верховна Рада ухвалить закон про олігархів і вони будуть заповнювати декларацію.

Зверніть увагу! За приблизними оцінками в Україні є від 3 до 4 мільйонів громадян з подвійним громадянством. З них найбільше саме з російськими паспортами. А саме приблизно 1,5 – 2 мільйони.

Варто нагадати, що наразі Конституція України забороняє подвійне громадянство. Для того, щоб врегулювати це питання, Кабмін має розробити спеціальний законопроєкт. Раніше Данілов сказав, що питання подвійного громадянства є для нашої держави вкрай важливим.

Як ви знаєте, ми рухаємося в бік цивілізованих держав, які дозволяють подвійне громадянство. Але для нашої країни є певні виклики, які пов'язані з тим, що, свого часу, Росія використала цей інструмент,

– зауважив Данілов.

Він додав, що не бачить у подвійному громадянстві нічого страшного. Однак якщо людина хоче обіймати в Україні певну державну посаду, їй необхідно відмовитися від паспорта іншої країни.