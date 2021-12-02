Соответствующий законопроект №6368 поступил в парламент 2 декабря. Его сразу передали на рассмотрение руководству.

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Согласно действующему законодательству, если украинец добровольно приобретает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины. Однако происходит это не автоматически, а исключительно со дня выдачи президентского указа в отношении конкретного человека. Поэтому многие украинцы сейчас фактически имеют и другие гражданства.

Инициатором законопроекта является президент

Об этом законопроекте глава государства высказался накануне, 1 декабря, во время выступления в Верховной Раде. Он подчеркнул, что вопрос множественного гражданства важен для украинской диаспоры. Мол, принятие этого решения позволит украинцам со всего мира чувствовать себя не людьми украинского происхождения, а именно гражданами Украины.

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Что этому предшествовало