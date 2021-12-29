Текст документа уже опублікували на сайті парламенту держави-агресорки. На думку Путіна, його ініціатива дасть "можливість отримати громадянство Росії тим людям, які здатні стати повноцінними членами російського суспільства".

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Вимоги спростили для громадян колишнього СРСР

Вимоги щодо отримання громадянства скоротили для понад 20 категорій громадян.

Кому, зокрема, спростили отримання громадянства:

громадянам колишнього Радянського Союзу;

дітям громадян колишнього СРСР;

учасникам державної програми з добровільного переселення в Росію громадян, які проживають за кордоном;

людям, близькі родичі яких проживають в Росії.

Важливо! Спрощене отримання російського громадянства пропонують запровадити навіть для тих осіб, родичі яких по прямій лінії проживали в Російській імперії.

Натомість Путін вирішив вберегти Росію від осіб, які хотіли б отримати громадянство через фіктивний шлюб. Отож люди, які є в шлюбі з росіянином або росіянкою, можуть отримати громадянство лише за умови, коли є спільна дитина.

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Сам президент Росії лишив за собою право надавати громадянство у виняткових умовах. Мовиться про ветеранів Другої світової війни, людей, які мають заслуги перед Росією або представляють інтерес через свою фаховість.

Чим загрожує ухвалення відповідного законопроєкту

Згідно з законопроєктом Путіна, під категорії, яким буде спрощене отримання громадянства Росії, підпадає більшість населення колишніх республік СРСР. Ба більше, це коло розширюється завдяки пункту про "пряму лінію спорідненості з людьми, що жили на території Російської імперії". Це значно полегшує агресорські наміри Кремля щодо подальшого так званого "захисту своїх громадян на території інших держав".

Що відомо про російську паспортизацію жителів українських територій:

Кремль активно проводить паспортизацію окупованих територій України – мовиться про Крим та частину Донбасу.

Російські паспорти роздавали прискореними темпами перед виборами Державної думи восени 2021 року. Адже жителі окупованих територій могли віддавати свій голос за російський законодавчий орган.

У СБУ кажуть, що при цьому окупанти допускались значних порушень.

У документах не була сказана прописка, а також вони не давали права на отримання соціальних пільг.

Правозахисники запевняли, що Росія намагається збільшити кількість своїх "громадян" на Донбасі до 1 мільйона до кінця 2021 року.

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