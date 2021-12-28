Про це розповів в ефірі 24 каналу російський політолог та доктор історичних наук Андрій Зубов. Він підкреслив, що легітимний правитель для Західної демократії – це той, хто вміє зберегти мир у відносинах між державами та опирається на демократичне волевиявлення свого народу.

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Як відзначив політолог, ці основні умови демократії Путін порушив. Крім того, Росія постає перед Заходом, який уже відвик від воєн, дуже агресивною та небезпечною країною.

Як Путін може добитись легітимності

"Я думаю, що Путін втрачає легітимність. Однак він може отримати її у власного народу, якщо виграє словесну битву із Заходом та доб'ється якихось поступок від нього. Наприклад, "фінляндизації" України, Грузії, інших країн колишнього СРСР, можливо й Балтійських держав", – зазначив Зубов.

Зверніть увагу! Фінляндизація – значні обмеження державної самостійності, які велика держава накладає на свого слабшого сусіда.

За його словами, якщо Путіну вдасться це зробити, то його легітимність у росіян зросте. Однак вірогідність цього, на думку політолога, вкрай мала.

Зубов розповів, як Путін може добитись легітимності у росіян: дивіться відео



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