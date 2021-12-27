Так вважає ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Він наголосив, що зупинити війну в Україні може саме Путін, адже він її розпочав.
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"Думаю, якщо він відчує більше тиску США та Європи у вигляді санкцій, військової допомоги Україні, дипломатичного тиску, публічного викриття того, що Росія робить в Україні… Думаю, це може вплинути на розрахунки Путіна та буде стимулом закінчити війну", – сказав Волкер.
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- Кремль знову звинувачує у всьому Захід. Міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав, що США хочуть влаштувати "войнушку" в Україні й звинуватити Росію.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Путін хоче знищити Україну, але йому це не вдасться.
- Водночас допомогу від західних партнерів Україна отримає. Зокрема, США планують надавати розвіддані для відбиття атак Росії.
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