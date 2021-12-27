Так вважає ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Він наголосив, що зупинити війну в Україні може саме Путін, адже він її розпочав.

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"Думаю, якщо він відчує більше тиску США та Європи у вигляді санкцій, військової допомоги Україні, дипломатичного тиску, публічного викриття того, що Росія робить в Україні… Думаю, це може вплинути на розрахунки Путіна та буде стимулом закінчити війну", – сказав Волкер.

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