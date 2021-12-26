Таку думку висловив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, влада Сполучених Штатів і України нібито про це знають.

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Це те, про що неодноразово говорив президент Путін, і це те, що прекрасно знають у Києві, це те, що прекрасно знають у Вашингтоні,
– сказав він.

Пєсков нахабно додав, що нібито надоумити Київ чомусь ніхто не хоче.

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