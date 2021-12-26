Таку думку висловив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, влада Сполучених Штатів і України нібито про це знають.
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Це те, про що неодноразово говорив президент Путін, і це те, що прекрасно знають у Києві, це те, що прекрасно знають у Вашингтоні,
– сказав він.
Пєсков нахабно додав, що нібито надоумити Київ чомусь ніхто не хоче.
Що відомо про загострення ситуації на Донбасі
- Американські ЗМІ припускали, що берегова лінія Азовського моря має найбільшу стратегічну цінність для Росії. Саме тому ймовірна атака росіян може розпочатись саме звідси.
- Водночас у Володимира Путіна заявляли, що Москву начебто безпідставно звинувачують у підготовці вторгнення в Україну. Мовляв, Росія ніколи "не нападає першою".
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що головною метою президента Росії Володимира Путіна є знищення України. Також він запевняв, що ризику вторгнення російських військ до України зараз майже немає.
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