Таку думку висловив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, влада Сполучених Штатів і України нібито про це знають.

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Це те, про що неодноразово говорив президент Путін, і це те, що прекрасно знають у Києві, це те, що прекрасно знають у Вашингтоні,

– сказав він.

Пєсков нахабно додав, що нібито надоумити Київ чомусь ніхто не хоче.

Що відомо про загострення ситуації на Донбасі

Американські ЗМІ припускали, що берегова лінія Азовського моря має найбільшу стратегічну цінність для Росії. Саме тому ймовірна атака росіян може розпочатись саме звідси.

Водночас у Володимира Путіна заявляли, що Москву начебто безпідставно звинувачують у підготовці вторгнення в Україну. Мовляв, Росія ніколи "не нападає першою".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що головною метою президента Росії Володимира Путіна є знищення України. Також він запевняв, що ризику вторгнення російських військ до України зараз майже немає.

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