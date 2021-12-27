Так считает экс-спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Уолкер. Он подчеркнул, что остановить войну в Украине может именно Путин, потому что он ее начал.

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"Думаю, если он почувствует больше давления США и Европы в виде санкций, военной помощи Украине, дипломатического давления, публичного разоблачения того, что Россия делает в Украине… Думаю, это может повлиять на расчеты Путина и будет стимулом закончить войну", – сказал Уолкер.

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