Про це глава МЗС Росії заявив в інтерв'ю одному з російських пропагандистів. Лавров наголосив, що російські війська перебувають поблизу українського кордону – цілком законно, адже це їхня територія.

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США "накачують" Україну озброєнням, – Лавров

Попри це, глава дипвідомства висловив занепокоєння щодо того, що відбувається на території України.

США накачують озброєнням. Хваляться, що поставили (в Україну – 24 канал) боєприпаси та ударні системи на 2,5 мільярда доларів. Я не виключаю, що є бажання підживити мілітаристські настрої, зробити маленьку "войнушку", потім звинуватити нас,

– заявив Лавров.

Мета таких "дій", запевняє міністр, – запровадження чергових санкцій. Це спрямовано на "придушення конкурентних здібностей".

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Це вже не перша заява Лаврова з натяком на потенційну війну. Причину цього, звісно, міністр знайшов не у Москві, а у тому, що "Україну втягують в НАТО".

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