За будь-якою агресією проти України слідуватимуть санкції з масштабними наслідками. Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Читайте також У Кремлі вважають, що НАТО в Україні для Росії рівносильне смерті

Ці санкції, за словами чиновниці, вже готові. Вона додала, що країни ЄС єдині та координують дії з НАТО та США.

Ми хочемо хороших відносин з Росією, але це залежить від її дій,

– наголосила Урсула фон дер Ляйен.

Глава Єврокомісії підсумувала, що Москва повинна припинити провокації.

Що цьому передувало

Раніше ЗМІ писали, що ЄС готується ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо та атакує Україну. Обговорили покарання для фінансових установ Росії, оборонних підприємств, енергетичного сектора, а також – відключення Росії від системи SWIFT.

Однак країни Євросоюзу не поспішають вводити обмеження. Для цього потрібна одностайність. Зазначали, що поспішне оголошення антиросійських заходів може підірвати зусилля з дипломатичного врегулювання кризи.

Натомість у США переконані, що саме санкції стримуватимуть Путіна.

Може бути цікаво – Невідомо, чи "вспокоїться": в голові Путіна – неосяжна шизофренія, VETERANO блог: