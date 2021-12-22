Рішуче спростував інформацію про "підготовку провокацій з використанням хімічної зброї" прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу. Він наголосив, що слова міністра оборони Росії Сергія Шойгу не відповідають дійсності.

Раніше Росія й далі нарощує війська біля кордону з Україною, – Пентагон

Ллойд Остін не розмовляв з Сергієм Шойгу

Ці заяви міністра Шойгу є цілком хибними,

– сказав Кірбі.

Також Кірбі зауважив, що міністр оборони США Ллойд Остін не проводив перемовин з Шойгу щодо ескалації ситуації біля українського кордону.

У Держдепі наголосили на фальшивій риториці Москви

Оприлюднив позицію Держдепу і голова пресслужби Держдепу Нед Прайс. У твітері він написав, що відповідальність за ситуацію повністю на Росії та її довірених особах.

Ми закликаємо Росію припинити використовувати фальшиву риторику і вжити суттєвих кроків для деескалації напруженості, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій,

– наголосив Прайс.

Читайте також "Хімічна зброя в Авдіївці": чому Шойгу клеїть дурня

Заява Шойгу про "провокації на Донбасі": коротко

За версією Шойгу, американські приватні військові компанії буцімто "готують ЗСУ до активних бойових дій".

Міністр оборони Росії переконує, що на Донбасі нібито перебувають понад 120 американських спецпризначенців.

Ба більше, Шойгу переконує, що нібито привезли "резервуари з невизначеними хімічними компонентами" і "планують використати їх для провокацій".

Звісно, жодних доказів міністр держави-агресорки не навів.

Дивіться про те, як Путін готує Росію до війни у "Теории заговора":