За прямими вказівками агресора з червня 2021 року примусове отримання російського громадянства відбувається прискореними темпами.

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Окупанти порушили міжнародне законодавство

Однак окупанти діють з порушеннями норм міжнародного законодавства:

  • у таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу міграційної служби Ростовської області;
  • прописка у цьому документі також не вказується;
  • видані паспорти не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їхніх власників повноцінними громадянами Росії.


Росія почала пришвидшену паспортизацію Донбасу / Фото СБУ

СБУ встановила, що Росія хоче забезпечити високу явку двома механізмами:

  • за сприяння пропутінської партії "Единая Россия", організують виїзд людей для голосування у прикордонні міста Ростовської області;
  • забезпечать можливість незаконного "електронного голосування", зокрема на території ОРДЛО.

Мешканців тимчасово окупованих територій зобов'язують реєструвати на свої персональні дані електронну пошту. Усе це – щоб взяти участь в онлайн-голосуванні,
– зауважили у Службі безпеки.

Співробітники СБУ продовжують фіксувати незаконні дії окупантів в ОРДЛО з видачі паспортів під час підготовки до виборів в держдуму Росії.

  • Незаконні дії документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій

Росія почала пришвидшену паспортизацію Донбасу: дивіться відео