За прямими вказівками агресора з червня 2021 року примусове отримання російського громадянства відбувається прискореними темпами.
Читайте також Росія хоче видати мільйон паспортів на Донбасі до кінця року, – правозахисники
Окупанти порушили міжнародне законодавство
Однак окупанти діють з порушеннями норм міжнародного законодавства:
- у таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу міграційної служби Ростовської області;
- прописка у цьому документі також не вказується;
- видані паспорти не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їхніх власників повноцінними громадянами Росії.
Росія почала пришвидшену паспортизацію Донбасу / Фото СБУ
СБУ встановила, що Росія хоче забезпечити високу явку двома механізмами:
- за сприяння пропутінської партії "Единая Россия", організують виїзд людей для голосування у прикордонні міста Ростовської області;
- забезпечать можливість незаконного "електронного голосування", зокрема на території ОРДЛО.
Мешканців тимчасово окупованих територій зобов'язують реєструвати на свої персональні дані електронну пошту. Усе це – щоб взяти участь в онлайн-голосуванні,
– зауважили у Службі безпеки.
Співробітники СБУ продовжують фіксувати незаконні дії окупантів в ОРДЛО з видачі паспортів під час підготовки до виборів в держдуму Росії.
- Незаконні дії документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій
Росія почала пришвидшену паспортизацію Донбасу: дивіться відео