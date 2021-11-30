Про вступ жителів так званих "республік окупантів" до лав "Єдиної Росії" повідомив депутат Держдуми Віктор Водолацький. Він перебуває в окупованому Донецьку.

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Партквитки отримали люди з російськими паспортами

Сьогодні за дорученням секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" перші 100 мешканців Донбасу – громадяни Росії отримали партійні квитки партії "Єдина Росія",

– зухвало заявив Водолацький.

Ще на початку листопада було відомо, що до "єдиноросів" мають приєднатись по 100 осіб – так званих "керівників" злочинних угруповань бойовиків.

Ніякі партквитки не компенсують горя, – МЗС України

У коментарі 24 каналу МЗС України повідомило, що Росія максимально намагається витиснути з силового захоплення українських територій.

Водночас, ніякі партійні квитки "Єдиної Росії" або обіцянки політичних кар'єр для "чиновників" окупаційної адміністрації не компенсують мешканцям Донбасу того горя і злиднів, які принесла російська окупація,

– зазначили у дипвідомстві.

Україна неодноразово заявляла, що не визнає російських паспортів, які були нав'язані українським громадянам на окупованих територіях. Те, що Москва веде політичну агітацію та відкриває осередки партій на українській території, суперечить її міжнародним зобов'язанням.

Цікаво! У МЗС України зауважили, що "Єдина Росія" таким чином рятує рейтинги після катастрофи з пандемією та через тотальне обмеження прав та свобод людини.

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МЗС про те, як Москва може вплинути на покращення ситуації на Донбасі: