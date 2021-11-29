Як пише Donbas Frontliner, вже скоро біля КПВВ "Станиця Луганська" з'явиться приміщення, в якому облаштують кімнату матері та дитини, відділення ЦНАП, а також "Нової пошти" та Ощадбанку.

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Як відбувається процес перетину лінії

Поки що черга там реально, формується "за талончиками". Втім, згодом стане електронною. Люди зможуть відпочивати, очікуючи, коли на екрані загориться їхній номер.

Завдяки стрічкам з інтерскопами прикордонники можуть перевіряти особисті речі громадян, майже як у аеропортах. Після цього процесу людей відправляють на паспортний контроль. Речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко наголосила, що паспорти, видані окупантами, не визнають. Якщо людина пред'являє такий документ, в неї просять паспорт України. Якщо ж його нема, направляють її до охоронців. Там вже детальніше спілкуються з особою про мету поїздки. Саме поліція вирішує питання щодо притягнення чи непритягнення до відповідальності.

Зверніть увагу! КПВВ працює з 8:00 до 16:00. Якщо хтось приходить в інший час, прикордонники звертаються до командувача Об'єднаних сил, аби той дав дозвіл на пропуск. Втім, зі сторони окупантів цих людей завертають назад.

Що кажуть люди у черзі

Більшість людей перетинає лінію розмежування з абсолютно мирними цілями. Наприклад, щоб отримати соціальні виплати, закупити продукти чи ліки, відвідати рідних чи й у навчальних цілях. Усі вони не дуже хоче спілкуються з журналістами. Один із чоловіків розповів, що живе в одній із європейських країн. Йому потрібно було потрапити на територію ОРДЛО, аби провідати літню родичку. Люди, які погоджуються на коментар для ЗМІ, спілкуються різними мовами – українською, російською й навіть суржиком. При цьому, їхня мова може дуже контрастувати з позицією.

Хіба є у нас якийсь вихід? Ви знаєте, вже втомилися боятися. Це як довго болить зуб. Ти йдеш до стоматолога, вже будь що буде. Який вихід? Виїхати всі люди не зможуть,

– бідкалася одна із жінок у відповідь на питання про ескалацію з боку бойовиків.

"Уже було – 2014 рік, ми і в підвалах сиділи, літало над головами. Господи, людські тіла по частинах бачили", – зазначила вона. Й додала, що на окупованих територіях активно закликають вставати "на защіту родіни". Втім, ставлення до таких пропозицій у місцевих мешканців не є однозначним.

Ситуація на КВПП "Станиця Луганська" / Фото Андрія Дубчака та Єви Фомичевої, Donbas Frontliner

Інша жінка, Світлана, пояснила, чому перетинає лінію Все тому, що на окупованій Луганщині живе її матір. Та бідкається, що все стало дуже дорогим, тож продукти, наприклад, їй намагаються привезти з України. Світлана вважає, що люди, які залишилися на окупованій території, розчаровані наслідками "русской вєсни". "Всі думали, Бога за бороду вже схопили, а воно… Що буде наступ – не віриться. Мені здається, не може такого бути", – переконана вона.