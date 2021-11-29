Как пишет Donbas Frontliner, уже скоро возле КПВВ "Станица Луганская" появится помещение, в котором обустроят комнату матери и ребенка, отделение ЦПАУ, а также "Новой почты" и Сбербанка.

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Как происходит процесс пересечения линии

Пока что очередь там реально формируется "по талончикам". Впрочем, со временем станет электронной. Люди смогут отдыхать, ожидая, когда на экране загорится их номер.

Благодаря лентам с интроскопами пограничники могут проверять личные вещи граждан, почти как в аэропортах. После этого процесса людей отправляют на паспортный контроль. Пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко отметила, что паспорта, выданные оккупантами, не признают. Если человек предъявляет такой документ, у него просят паспорт Украины. Если же его нет, направляют его к охранникам. Там уже подробнее общаются с лицом о цели поездки. Именно полиция решает вопрос о привлечении или непривлечении к ответственности.

Обратите внимание! КПВВ работает с 8:00 до 16:00. Если кто-то приходит в другое время, пограничники обращаются к командующему Объединенных сил, чтобы тот дал разрешение на пропуск. Впрочем, со стороны оккупантов этих людей заворачивают назад.

Что говорят люди в очереди

Большинство людей пересекает линию разграничения с абсолютно мирными целями. Например, чтобы получить социальные выплаты, закупить продукты или лекарства, посетить родных или в учебных целях. Все они не очень охотно общаются с журналистами. Один из мужчин рассказал, что живет в одной из европейских стран. Ему нужно было попасть на территорию ОРДЛО, чтобы навестить пожилую родственницу. Люди, которые соглашаются на комментарий для СМИ, общаются на разных языках – украинском, русском и даже на суржике. При этом, их язык может очень контрастировать с позицией.

Разве есть у нас какой-то выход? Вы знаете, уже устали бояться. Это как долго болит зуб. Ты идешь к стоматологу, уж будь что будет. Какой выход? Уехать все люди не смогут,

– жаловалась одна из женщин в ответ на вопрос об эскалации со стороны боевиков.

"Уже было – 2014 год, мы и в подвалах сидели, летало над головами. Господи, человеческие тела по частям видели", – отметила она. И добавила, что на оккупированных территориях активно призывают вставать "на защиту родины". Впрочем, отношение к таким предложениям у местных жителей не однозначное.

Ситуация на КПВВ "Станица Луганская" / Фото Андрея Дубчака и Евы Фомичевой, Donbas Frontliner

Другая женщина, Светлана, объяснила, почему пересекает линию. Все потому, что на оккупированной Луганщине живет ее мать. И жалуется, что все стало очень дорогим, поэтому продукты, например, ей пытаются привезти из Украины. Светлана считает, что люди, которые остались на оккупированной территории, разочарованы последствиями "русской весны". "Все думали, Бога за бороду уже схватили, а оно... Что будет наступление – не верится. Мне кажется, не может такого быть", – убеждена она.