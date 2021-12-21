Жінка розповіла, що восени 2014 року вступила до незаконного збройного формування. Там вона проходила службу на посаді фельдшера зенітного дивізіону у місті Хрустальний.
До теми Як ФСБ Росії керує терористами на Донбасі: ЗМІ розкрили схему та назвали імена ватажків
Водночас їй було надано "військове звання" молодшого сержанта.
Якими були обов'язки затриманої
Жінка періодично виїжджала на військовий полігон у селі Бугаївка Перевальського району. Там вона була дотична до діяльності бойовиків:
- брала участь у стрільбах як медпрацівник;
- стежила за дотриманням санітарного режиму;
- перевіряла якість харчування;
- навчала бойовиків надавати першу медичну допомогу при отриманні поранень.
Вже у травні 2016 року жінка покинула незаконні збройні формування через хворобу.
Варто прочитати Після арешту в Києві бойовики почали шукати ката "Палича" через "держзраду"
Правоохоронці повідомили затриманій про підозру. Наразі у справі тривають слідчі дії.
На Луганщині затримали жінку, яка воювала у лавах бойовиків: дивіться відео
Затримання бойовиків та зрадників: останні новини
- Контррозвідники СБУ затримали на Донеччині проросійського бойовика. Він був учасником так званого штурмового підрозділу "Сомалі", який воював проти українських захисників.
- Жителя Миколаєва підозрюють у державній зраді. Чоловікові інкримінують спробу продажу секретних оборонних розробок.
- Бойовика, який у 2014 році на Донеччині вбивав українських захисників, засудили до 6 років позбавлення волі. Злочинця упіймала контррозвідка СБУ.
- Варто зауважити, що початку 2021 року СБУ відкрила понад 90 проваджень щодо бойовиків та інших осіб. Їх звинувачують у державній зраді, тероризмі та участі у незаконних збройних формуваннях.