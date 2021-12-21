Женщина рассказала, что осенью 2014 года вступила в незаконное вооруженное формирование. Там она проходила службу в должности фельдшера зенитного дивизиона в городе Хрустальный.
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В то же время ей было присвоено "военное звание" младшего сержанта.
Какими были обязанности задержанной
Женщина периодически уезжала на военный полигон в селе Бугаевка Перевальского района. Там она была причастна к деятельности боевиков:
- участвовала в стрельбах как медработник;
- следила за соблюдением санитарного режима;
- проверяла качество питания;
- учила боевиков оказывать первую медицинскую помощь при получении ранений.
Уже в мае 2016 года женщина покинула незаконные вооруженные формирования из-за болезни.
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Правоохранители сообщили задержанным о подозрении. В настоящее время по делу продолжаются следственные действия.
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