Женщина рассказала, что осенью 2014 года вступила в незаконное вооруженное формирование. Там она проходила службу в должности фельдшера зенитного дивизиона в городе Хрустальный.

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В то же время ей было присвоено "военное звание" младшего сержанта.

Какими были обязанности задержанной

Женщина периодически уезжала на военный полигон в селе Бугаевка Перевальского района. Там она была причастна к деятельности боевиков:

участвовала в стрельбах как медработник;

следила за соблюдением санитарного режима;

проверяла качество питания;

учила боевиков оказывать первую медицинскую помощь при получении ранений.

Обратите внимание! За свою деятельность женщина получала заработную плату в размере 19 500 рублей.

Уже в мае 2016 года женщина покинула незаконные вооруженные формирования из-за болезни.

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Правоохранители сообщили задержанным о подозрении. В настоящее время по делу продолжаются следственные действия.

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