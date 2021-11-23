Пресс-служба СБУ сообщила, что подозреваемый пытался продать иностранцам секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. По информации правоохранителей, житель николаева уже получил за свои данные несколько "авансов".

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В СБУ сообщили, что после длительных и объемных исследований в Минобороны подтвердили – указанные материалы содержали государственную тайну.

Ее утечка может нанести ущерб обороноспособности страны, экономическим и информационным интересам государства,

– говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении по статье о государственной измене. Сейчас идет следствие.

Государственную тайну задержанный "оценил" в 2 миллиона

Всего за свои данные задержанный просил 2 миллиона долларов. Контрразведчикам удалось задокументировать, что мужчина уже получил за свои услуги несколько авансов в размере 7 тысяч долларов.

Правоохранители разоблачили злоумышленника во время передачи 243 тысяч долларов. Во время обысков у задержанного изъяты документы и компьютерная техника. На ней содержатся доказательства противоправной деятельности.