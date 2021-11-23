Незаконный бизнес вели жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Им помогал посредник-иностранец.

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Среди лиц, решивших воспользоваться преступной схемой, СБУ установила граждан Российской Федерации, жителей временно оккупированных территорий Украины, а также отдельных бывших должностных лиц местных органов власти и самоуправления,

– заявили в СБУ.

Группа злоумышленников производила фиктивные документы и помогала подать их на рассмотрение вне очереди. Их услуги стоили 5 тысяч евро.

Поддельные документы, обнаруженные у преступников правоохранителями

В ходе обысков у преступников нашли:

около 60 комплектов документов граждан России и Украины для получения иностранного гражданства;

оригиналы и копии иностранных паспортов;

поддельные печати и штаммы;

фиктивные выписки из ЗАГСа, которые служили основанием для оформления иностранного гражданства;

черновые записи о механизмах проведения сделок;

технику.

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Правоохранители расследуют дела о государственной измене, легализации имущества, полученного преступным путем, о подделке документов. Решают вопрос о подозрении преступникам.

Похожий случай в Хмельницкой области

СБУ разоблачила схему изготовления фальшивых документов на оригинальных бланках, чтобы нелегально пересечь границу ЕС. Организатором был страховой агент из Хмельницкой области. "Клиентов" он находил по знакомствам. Сначала это были украинцы, а затем и иностранцы, которые хотели мигрировать в ЕС.