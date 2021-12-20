СБУ владеет информацией, что многие работники "МГБ" – являются экс-сотрудниками украинского Министерства внутренних дел. В то же время руководят ими россияне, которые в Украине находятся под вымышленными именами.

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Кто эти российские наемники

В расследовании приводят пример главы так называемой "МГБ" группировки "ЛНР" Анатолия Антонова, а на самом деле Рашида Садыкова. Руководитель этого же так называемого ведомства в псевдореспублике "ДНР" Владимир Павленко на самом деле имеет фамилию Евдокимов. Террорист зарегистрирован в Краснодаре на улице Думенко.

Работник луганского МГБ Николай Куренков и Николай Кравцов. Настоящие фамилии русских – Курочкин и Крайний. В то же время, журналисты утверждают, что главную роль в сфере безопасности играет не "МГБ", а оперативные группы ФСБ, которые отправляют из Москвы.

В Луганске эта группа состоит примерно из 13 человек, в Донецке – около 15. Их возглавляют сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ,

– заявляет СБУ.

Руководители этих групп:

Александр Шингирев (позывной "Арбат");

Алексей Корнев (позывной "Айсберг");

Константин Максимов (позывной "Карел");

Станислав Полянцев (позывной "Бродяга");

Андрей Курилкин (позывной "Дипломат").

Руководитель группы террористов всегда знает, что происходит

По данным СБУ, без ведома руководителя оперативной группы на оккупированных территориях ничего не происходит. Они ответственны за несколько направлений. В частности, организуют работу "министерств", контролируют работу сотрудников "МГБ", обеспечивают разведывательный режим. Также контролируют так называемую "власть республик". Еще эти террористы охраняют "границы" оккупированных территорий, отвечают за шифрованный спецсвязь, управляют секретными тюрьмами.

"МГБ", кроме политики, отвечает за ситуацию вокруг возможных преступлений среди военных, накопление оружия, контрабанды оружия, потому что все течет в Россию. Отвечают за особые позиции, например, сигареты. Есть 3 большие оборудованные фабрики, которые производят контрабандные сигареты в Дебальцево, возле Донецка и Луганской области,

– рассказал журналист латвийского издания "Спектр" Дмитрий Дурнев.

По его словам, в последнее время эти предприятия значительно расширились, потому что появились рынки сбыта за пределами оккупированных Луганска и Донецка. Журналист утверждает, что продукцию подпольных табачных фабрик находят во всей Западной Европе и даже в Великобритании.

Важно! Украина неоднократно предоставляла доказательства присутствия российских военных и ФСБ на Донбассе. Например, в распоряжении Службы есть доказательства, что боевик Михаил Кушаков, который "руководит" отраслью образования на оккупированной Донетчине, является подполковником запаса органов госбезопасности РФ.

Ситуация на Донбассе

Как заявляло Минобороны Украины за 2021 год от снайперского огня оккупантов на Донбассе погибло 43 украинских военных. Россияне еще с января начали нарушать режим тишины.

Пророссийские войска активно обстреливают позиции украинских военных на Востоке. Украинские военные утверждали что возле Золотого нужно идти быстро, прячась за кустами.

На Донбассе вблизи линий фронта пророссийские боевики размещают запрещенную военную технику. Там заметили и танки, и "Гвоздики", и броневики.

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