По его словам, с тех пор и использовали снайперские выстрелы, убивая украинских военных. Цинизм таких действий оккупантов в том, что снайперский огонь не видит ОБСЕ.
К теме Нужно наступательное вооружение, а не озабоченность, – Резников обратился к странам Запада
ОБСЕ не видит снайперский огонь
Министр уверен, что коварство российских войск в том, чтобы сделать тихо выстрел снайпера и убить нашего военного. Тогда украинские защитники в ответ должны применить соответственно минометный огонь или артиллерийский.
Если снайпер делает выстрел, его не слышит и не видит мониторинговая миссия СММ ОБСЕ. А лучшая тактика военных на погашение, реакция на снайперский огонь – это применение артиллерии или гранатометов, минометов и так далее,
– говорит Резников.
Министр уверенно заявляет, что тогда ОБСЕ, конечно бы, зафиксировало публичное нарушение со стороны украинских Вооруженных Сил. А тогда россияне бы в каждом своем телевизоре кричали, что именно Украина нарушает Минские соглашения, режим "тишины".
Последние новости о войне на Донбассе
- Пророссийские войска активно ведут обстрелы позиций украинских военных на Востоке. Возле Золотого нужно идти быстро, прячась за кустами. По словам военных, заметив движение, оккупанты сразу начинают стрелять.
- Также вблизи линий фронта пророссийские боевики размещают запрещенную военную технику. Там заметили и танки, и "Гвоздики", и броневики. Наблюдатели ОБСЕ заметили 102 единицы военной техники. Стягивание сил агрессора свидетельствует о дальнейшей эскалации напряжения.
- 18 декабря на Донбассе оккупанты ранили украинского воина. Героя госпитализировали в лечебное учреждение.
Вас может заинтересовать мнение Резникова о поставках оружия НАТО для Украины: смотрите видео