За його словами, відтоді і використовували снайперські постріли, вбиваючи українських військових. Цинізм таких дій окупантів у тому, що снайперський вогонь не бачить ОБСЄ.
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ОБСЄ не бачить снайперський вогонь
Міністр упевнений, що підступність російських військ в тому, щоб зробити тихо постріл снайпера і вбити нашого військового. Тоді українські захисники у відповідь мали би застосувати відповідно мінометний вогонь чи артилерійський.
Коли робить постріл снайпер, його не чує й не бачить моніторингова місія – СММ ОБСЄ. А найкраща тактика військових на погашення, реакція на снайперський вогонь – це застосування артилерії або гранатометів, мінометів і так далі,
– каже Резніков.
Міністр впевнено заявляє, що тоді ОБСЄ, звісно б, зафіксувало публічне порушення з боку українських Збройних Сил. А тоді росіяни би в кожному своєму телевізорі кричали, що саме Україна порушує Мінські угоди, режим "тиші".
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