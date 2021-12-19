За його словами, відтоді і використовували снайперські постріли, вбиваючи українських військових. Цинізм таких дій окупантів у тому, що снайперський вогонь не бачить ОБСЄ.

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ОБСЄ не бачить снайперський вогонь

Міністр упевнений, що підступність російських військ в тому, щоб зробити тихо постріл снайпера і вбити нашого військового. Тоді українські захисники у відповідь мали би застосувати відповідно мінометний вогонь чи артилерійський.

Коли робить постріл снайпер, його не чує й не бачить моніторингова місія – СММ ОБСЄ. А найкраща тактика військових на погашення, реакція на снайперський вогонь – це застосування артилерії або гранатометів, мінометів і так далі,

– каже Резніков.

Міністр впевнено заявляє, що тоді ОБСЄ, звісно б, зафіксувало публічне порушення з боку українських Збройних Сил. А тоді росіяни би в кожному своєму телевізорі кричали, що саме Україна порушує Мінські угоди, режим "тиші".

Останні новини про війну на Донбасі

Проросійські війська активно ведуть обстріли позицій українських військових на Сході. Біля Золотого потрібно йти швидко, ховаючись за кущами. За словами військових, помітивши рух, окупанти одразу починають стріляти.

Також поблизу ліній фронту проросійські бойовики розміщують заборонену військову техніку. Там помітили і танки, і "Гвоздики", і броньовики. Спостерігачі ОБСЄ помітили 102 одиниці військової техніки. Стягування сил агресора свідчить про подальшу ескалацію напруження.

18 грудня на Донбасі окупанти поранили українського воїна. Героя госпіталізували до лікувального закладу.

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