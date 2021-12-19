Спостерігачі ОБСЄ помітили 102 одиниці військової техніки. Стягування сил агресора свідчить про подальшу ескалацію напруження.

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Яку техніку стягують окупанти

У зоні дій так званого 1 армійського російського корпусу в районі Тернове виявлено за межами виділених місць зберігання озброєння 34 танки Т-72, 14 танків Т-64 та 16 броньовиків.

З порушенням ліній відведення помітили 4 одиниці САУ 2С1 "Гвоздика" та 3 буксирувані гаубиці Д-30.

У районі Покровка за межами місць зберігання озброєння зафіксували 15 танків Т-72, 2 танки Т-64, одну САУ 2С1 та 13 броньовиків.

Окупанти перешкоджають роботі спостерігачів

До слова, російські найманці продовжують перешкоджати роботі місії ОБСЄ на окупованих територіях. Наприклад, 17 грудня бойовики двічі не дозволили патрулям ОБСЄ проїхати на окуповані території через блокпости біля Золотого та Молодіжного.

Також окупанти продовжують запускати безпілотники.

Зверніть увагу! У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що Росія може напасти на Україну вже у січні – лютому 2022 року. Агресор стягує свої війська до наших кордонів.