Адже, за словами вояків, помітивши рух, окупанти одразу починають стріляти. Остання атака почалась, коли опівдні ворог несподівано відкрив вогонь з гранатометів.

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"За специфікою їхнього спрацювання, оскільки ми перебуваємо на місцевості, де ростуть дерева, граната могла поцілити не лише в землю, а й в гілку дерева. Цього було достатньо, щоб вона спрацювала", – зауважив військовослужбовець ЗСУ Юрій.

Окупанти обстріляли тилову зону опорного пункту

В цей час армійці зазвичай займаються побутовими справами. Вочевидь, це помітили окупанти й обстріляли не передові пости, а тилову зону опорного пункту. Біля позицій розірвалося майже десяток пострілів гранатомета.

Ми якраз ішли в цей момент по дрова. Ми були трохи правіше від зони ураження, але добре відчули (вибух – 24 канал),

– поділився військовий Андрій.

Одна з гранат зачепила 23-річного медика Аліну. Жінка, повертаючись після медогляду бійців, отримала осколкові поранення у спину.

"Поверталася в напрямку бліндажа-кухні. В цей період противник обстріляв з автоматичного станкового гранатомета АГС-17", – зауважив військовий Юрій.

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Як рятували медика

Армійці вмить пригадали усе, що вчила їх Аліна: перев'язали рани, щоб зупинити кровотечу. Після госпіталізації медику провели операцію, зараз вона у харківському шпиталі.

Поранення вона пережила досить сміливо. Жодної паніки, сліз не було,

– сказав український захисник Юрій.

Схожі обстріли тут не дивують солдатів. Водночас стверджують, що останнім часом ворожі війська діють агресивніше.

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Загострення армійці чекають до новорічних свят. Упевнені, що окупанти не оминуть "привітати" снарядами. Натомість самі бійці мріють бодай про одну добу без обстрілів.