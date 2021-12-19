Ведь, по словам воинов, заметив движение, оккупанты сразу начинают стрелять. Последняя атака началась, когда в полдень враг неожиданно открыл огонь из гранатометов.

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"По специфике их срабатывания, поскольку мы находимся на местности, где растут деревья, граната могла попасть не только в землю, но и в ветку дерева. Этого было достаточно, чтобы она сработала", – отметил военнослужащий ВСУ Юрий.

Оккупанты обстреляли тыловую зону опорного пункта

В это время армейцы обычно занимаются бытовыми делами. Очевидно, это заметили оккупанты и обстреляли не передовые посты, а тыловую зону опорного пункта. Возле позиций разорвалось почти десяток выстрелов гранатомета.

Мы как раз шли в этот момент за дровами. Мы были немного правее от зоны поражения, но хорошо почувствовали (взрыв – 24 канал),

– поделился военный Андрей.

Одна из гранат задела 23-летнего медика Алину. Женщина, возвращаясь после медосмотра бойцов, получила осколочные ранения в спину.

"Поворачивалась в направлении блиндажа-кухни. В этот период противник обстрелял из автоматического станкового гранатомета АГС-17", – отметил военный Юрий.

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Как спасали медика

Армейцы моментально припомнили все, что учила их Алина: перевязали раны, чтобы остановить кровотечение. После госпитализации медику провели операцию, сейчас она в харьковском госпитале.

Ранение она пережила довольно смело. Никакой паники, слез не было,

– сказал украинский защитник Юрий.

Похожие обстрелы здесь не удивляют солдат. В то же время утверждают, что в последнее время вражеские войска действуют агрессивнее.

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Обострения армейцы ждут к новогодним праздникам. Уверены, что оккупанты не обойдут "поздравить" снарядами. Зато сами бойцы мечтают хотя бы об одних сутках без обстрелов.