Стан героя оцінюють як задовільний. Загалом упродовж дня 18 грудня бойовики 7 разів порушували режим тиші.

Зауважте "Назавжди залишиться 30" на Донбасі загинув український герой Станіслав Запорожець

Зокрема, 4 рази окупанти застосовували зброю, заборонену мінськими домовленостями.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли,

– мовиться у повідомленні.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. ЗСУ контролюють ситуацію.

Де було "найгарячіше"