У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що з початку поточної доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Новолуганського, Пісків, Золотого-4 і Травневого.
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Противник гатив зі заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82 калібру, а також станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих дій один боєць Збройних сил України зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний,
– зазначили у штабі.
Наголошується, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили окупантів припинити обстріли. Завдяки зусиллям військових рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Минулої доби, 15 грудня, бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
- Під час обстрілів противник застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
- Унаслідок атак російських окупаційних військ жоден захисник України не постраждав.