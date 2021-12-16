У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що з початку поточної доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Новолуганського, Пісків, Золотого-4 і Травневого.

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Противник гатив зі заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82 калібру, а також станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих дій один боєць Збройних сил України зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний,

– зазначили у штабі.

Наголошується, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили окупантів припинити обстріли. Завдяки зусиллям військових рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Минулої доби, 15 грудня, бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Під час обстрілів противник застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок атак російських окупаційних військ жоден захисник України не постраждав.

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