Состояние героя оценивают как удовлетворительное. В течение дня 18 декабря боевики 7 раз нарушали режим тишины.

Заметьте "Навсегда останется 30": на Донбассе погиб украинский герой Станислав Запорожец

В частности, 4 раза оккупанты применяли оружие, запрещенное минскими договоренностями.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы,

– говорится в сообщении.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними. ВСУ контролируют ситуацию.

Где было "горяче всего"