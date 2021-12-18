Состояние героя оценивают как удовлетворительное. В течение дня 18 декабря боевики 7 раз нарушали режим тишины.

Заметьте "Навсегда останется 30": на Донбассе погиб украинский герой Станислав Запорожец

В частности, 4 раза оккупанты применяли оружие, запрещенное минскими договоренностями.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы,
– говорится в сообщении.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними. ВСУ контролируют ситуацию.

Где было "горяче всего"

  • Вблизи Широкино оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-17.
  • Недалеко от Южного боевики трижды открывали огонь. Враг использовал минометы калибра 82 миллиметра и стрелковое оружие.
  • Возле Водяного и Троицкого российские наемники совершили обстрелы из минометов калибра 82 миллиметра.
  • В районе Новозвановки враги вели огонь из гранатометов разных систем.