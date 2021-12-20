СБУ володіє інформацією. що багато працівників "МДБ" – є експрацівниками українського Міністерства внутрішніх справ. Водночас керують ними росіяни, які в Україні перебувають під вигаданими іменами.

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Хто ці російські найманці

У розслідуванні наводять приклад голови так званого "МДБ" угруповання "ЛНР" Анатолія Антонова, а насправді Рашида Садикова. Керівник цього ж так званого відомства у псевдореспубліці "ДНР" Володимир Павленко насправді має прізвище Євдокимов. Терорист зареєстрований у Краснодарі на вулиці Думенка.

Працівник луганського "МДБ" Микола Куренков та Микола Кравцов. Справжні прізвища росіян – Курочкін і Крайній. Водночас, журналісти стверджують, що головну роль у сфері безпеки відіграє не "МДБ", а оперативні групи ФСБ, які відправляють з Москви.

У Луганську ця група складається приблизно з 13 осіб, у Донецьку – близько 15. Їх очолюють співробітники центрального апарату ФСБ РФ,

– заявляє СБУ.

Керівники цих груп:

Олександр Шингирьов (позивний "Арбат");

Олексій Корнєв (позивний "Айсберг");

Костянтин Максимов (позивний "Карел");

Станіслав Полянцев (позивний "Бродяга");

Андрій Курилкін (позивний "Дипломат").

Керівник групи терористів завжди знає, що відбувається

За даними СБУ, без відома керівника оперативної групи на окупованих територіях нічого не відбувається. Вони відповідальні за кілька напрямків. Зокрема, організовують роботу "міністерств", котролюють роботу працівників "МДБ", забезпечують розвідувальний режим. Також контролюють так звану "владу республік". Ще ці терористи охороняють "кордони" окупованих територій, відповідають за шифрований спецзв'язок, керують секретними тюрмами.

"МДБ", окрім політики, відповідає за ситуацію навколо можливих злочинів серед військових, накопичення зброї, контрабанди зброї, бо все тече до Росії. Відповідають за особливі позиції, наприклад, сигарети. Є 3 великі обладнані фабрики, які виробляють контрабандні цигарки в Дебальцевому, біля Донецька та Луганської області,

– розповів журналіст латвійського видання "Спектр" Дмитро Дурнєв.

За його словами, останнім часом ці підприємства значно розширилися, бо з'явилися ринки збуту за межами окупованих Луганська та Донецька. Журналіст стверджує, що продукцію підпільних тютюнових фабрик знаходять у всій Західній Європі і навіть у Великій Британії.

Важливо! Україна неодноразово надавала докази присутності російських військових та ФСБ на Донбасі. Наприклад, у розпорядженні Служби безпеки є докази, що бойовик Михайло Кушаков, який "керує" галуззю освіти на окупованій Донеччині, є підполковником запасу органів держбезпеки РФ.

Ситуація на Донбасі

Як заявляло Міноборони України за 2021 рік від снайперського вогню окупантів на Донбасі загинуло 43 українських військових. Росіяни ще з січня почали порушувати режим тиші.

Проросійські війська активно обстрілюють позиції українських військових на Сході. Українські військові стверджували що біля Золотого потрібно йти швидко, ховаючись за кущами.

На Донбасі поблизу ліній фронту проросійські бойовики розміщують заборонену військову техніку. Там помітили і танки, і "Гвоздики", і броньовики.

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